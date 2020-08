Heikendorf

Der Schul- und der Bauausschuss des Kreistages kamen in Preetz zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, um eine Lösung der Raumprobleme zu finden. Der Kreistag hatte, wie berichtet, die Neubaupläne gestoppt, weil die veranschlagten Kosten von 14 auf 34 Millionen Euro gestiegen waren. Viele Abgeordnete glauben, einen kompletten Neubau deutlich günstiger hinzubekommen. Geprüft werden aber auch eine Sanierung der maroden, 50 Jahre alten Gebäude und eine Sanierung plus Teilneubau.

934 Schüler besuchen derzeit das Heine-Gymnasium. Deutlich mehr als der Schulentwicklungsplan vorhergesagt hatte. Fast jeder Jahrgang besteht aus fünf Parallelklassen. Die neuen Fünftklässer gehen sogar sechszügig an den Start. Und es könnten noch mehr werden. Der Heikendorfer Bürgermeister und Vorsitzende des Schulausschusses, Tade Peetz, erinnerte an die neuen, großen Baugebiete in Heikendorf, Laboe und Probsteierhagen. „Sehr viele Schüler davon werden nach Heikendorf ans Gymnasium kommen.“ Allein eine Sanierung der Fassade reiche nicht aus. „Es müssen auf alle Fälle neue Räume geschaffen werden.“

Schulamt kalkuliert zukünftig mit 45 Klassen

Der Leiter des Amtes für Schule und Kultur des Kreises, Holger Kohnke, rechnete das den Abgeordneten genau vor. Derzeit gibt es an der Heine-Schule 38 Klassen. Nach dem Auslaufen des G8-Systems und der Rückkehr zu G9 komme automatisch ein Jahrgang – wahrscheinlich fünf Klassen – hinzu. Er sieht zukünftig einen Bedarf von 45 Klassen an dem Gymnasium. Er schätzt den zusätzlichen Raumbedarf auf 1200 Quadratmeter. Darin ist auch eine neue Aula enthalten. Hans-Herbert Pohl ( CDU) zu den Zahlen: „Egal, was wir machen, es fehlt an Räumen.“

Umwandlung von Fachräumen "wenig sinnvoll"

Auch die stellvertretende Schulleiterin Johanna Arp unterstrich die Notwendigkeit neuer Räume: „Wir können die Schüler zukünftig nicht unterbringen.“ Eine Umwandlung von Fachräumen zu Klassenräumen sieht sie kritisch. „Damit würden wir unseren fachlichen Standard zurückfahren. Das ist wenig sinnvoll.“

"Keine Freunde von Stückwerk"

Susanne Elbert (Grüne) schlug vor, einen Neubau des Heine-Gymnasiums in einzelnen Schritten, Stück für Stück vorzunehmen. Den Beginn sollte ein Trakt mit Aula und den fehlenden Klassenräumen machen. Auf diesem Weg könnte der Kreis die Kosten strecken. Auch das weckte Zweifel bei der stellvertretenden Schulleiterin Arp: „Wir sind keine Freunde von Stückwerk. Das muss aus einem Guss sein.“

Rainer Weigel (UWG) brachte eine Aufstockung der bestehenden Gebäude ins Gespräch. Das sieht der Leiter des Amtes für Liegenschaften, Andreas Siebelts, kritisch: „Die Bausubstanz ist 50 Jahre alt. Sie aufstocken zu wollen, ist zweifelhaft.“

Ausschüsse reisen am 9. September zur Ortsbesichtigung

Viele Kreistagsabgeordnete kennen das Heine-Gymnasium nicht von innen. Das wollen die Mitglieder beider Ausschüsse am 9. September bei einem Besuch nachholen. Die Schulleitung wird ihnen vor Ort den schlechten Zustand der Gebäude und die beengten Verhältnisse erklären.

Privater Investor als Bauherr einer neuen Schule?

Schulausschussvorsitzender Tade Peetz will noch einen anderen Weg für einen kompletten Neubau ausloten lassen. Er lädt zu einer der nächsten Sitzungen Experten der Investitionsbank ein. Sie sollen erklären, was die Vor- und Nachteile einer Public-Private-Partnership sind. Ein privater Investor könnte in diesem Modell den Bau finanzieren und dafür Miete kassieren.

