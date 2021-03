Auf Ostermärkte müssen wir in diesem Jahr coronabedingt verzichten. Nicht aber auf schöne Ostereier. Hobbyistin Ina Spielhagen-Göser aus Heikendorf zeigt zusammen mit Marie Peters (10), wie man mit der sorbischen Technik eine schöne Deko (mit Symbolik) für den Ostertisch herstellt.

Von Nadine Schättler