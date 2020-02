Das Projekt Sprottenflotte Laboe startet, drei Stationen für Leihräder öffnen am Montag im Ostseebad. Am Hafen, am Ehrenmal und an der Bullbrücke stehen dann Leihräder. Touristen und Anwohner können sie für Ausflüge nutzen. Das Projekt kostet im ersten Jahr fast 21.000 Euro, für Kritiker zu viel.