Der Amtsausschuss in Heikendorf hat am Weltfrauentag ein weibliches Oberhaupt gewählt. Zukünftig wird die Amtsverwaltung Schrevenborn von der 40-jährigen Juliane Bohrer geleitet. Offizieller Amtsantritt für die Heikendorferin ist am 1. Juli 2021.