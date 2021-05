Der Heikendorfer Kunst-Kiosk am Möltenorter Strand hat wieder geöffnet. In diesem Jahr dürfen sich Besucher auf eine besondere Saison freuen, denn die Künstlergruppe Schrevenborner eigenART als Betreiber der kleinsten Galerie an der Ostseeküste feiert ein Jubiläum mit vielen Events.