Meerjungfrau wiederaufgetaucht

Ohne rote Mütze, aber pünktlich zum Nikolaustag tauchte auf dem Heikendorfer Figurenfelsen am Fördewanderweg jetzt wieder eine hübsche Meerjungfrau aus Bronze auf. Zuletzt war die barbusige Lady mit der Muschel am Ohr genau vor einem Jahr am 6. Dezember zu Besuch auf dem berühmten Felsen.