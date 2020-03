Neue Rampe für Stückenberg

Heikendorf

Bisher musste Ingrid Fischer vom Sozialverband Heikendorf immer einen großen Umweg nehmen, wenn sie zu Fuß von der Bushaltestelle am Neuheikendorfer Weg in die Stückenberg-Siedlung wollte. Sie ist schwerbehindert und nutzt einen Rollator. Mit dem konnte sie die Stufen auf dem Verbindungsweg in Höhe der Fußgängerampel nicht überwinden. „Ich bin heilfroh, dass das jetzt anders ist“, erklärte sie beim offiziellen Pressetermin zur Einweihung einer neuen Rampe.

Ingrid Fischer selbst hatte sich für einen barrierefreien Zugang an der Stelle stark gemacht. Auch ihr Mann hatte vor Jahrzehnten ein kritisches Erlebnis: Mit dem Kinderwagen kam er damals auf dem Weg ins Schlingern, der zwei Monate alte Sohn fiel aus der Schale.

Neue Rampe mit sechsprozentiger Neigung und Zwischenpodesten

Jetzt ist der Weg frei für alle Menschen mit Handicap, für Kinderwagen und Radfahrer. Insgesamt 150.000 Euro hat die Gemeinde Heikendorf der barrierefreie Ausbau des Fußweges gekostet, 87.500 Euro kamen dazu vom Land Schleswig-Holstein aus dem „Fonds für Barrierefreiheit“. Die neue Rampe hat eine sechsprozentige Neigung und Zwischenpodeste. „Mit diesem Projekt ist die Stückenberg-Siedlung gut angebunden“, so Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz ( CDU).

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.