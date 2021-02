Heikendorf

Die Begründung für die Wahl eines neuen Arbeitsbereiches klingt einleuchtend einfach: „Ich mag Land und Leute der Region sehr, die Polizeistation ist gut in Schuss und die Kriminalitätsrate niedrig.“

Mit der jetzt erfolgten Stellenbesetzung endete nun die einjährige Übergangszeit, in der Kohles jetziger Stellvertreter Roger Adomat die Heikendorfer Polizeistation kommissarisch führte. Kohles Vorgänger, Jens Hamann, zog es nach Angaben der Polizei-Pressestelle von Heikendorf inzwischen wieder nach Kiel. Dort ist Hamann jetzt Leiter des Sachgebiets Verkehr der Polizeidirektion Kiel.

Kohle ist in Heikendorf und im Kreis Plön kein Unbekannter

Der „Neue“ in Heikendorf muss sich in seinem künftigen Zuständigkeitsbereich gar nicht erst groß eingewöhnen. Schließlich ist der Polizeihauptkommissar im Kreis Plön längst kein Unbekannter mehr. Knapp die Hälfte seiner langen Dienstzeit hat er im Kreis verbracht.Von 2003 bis 2015 war er stellvertretender Leiter der Schönberger Polizei, von 1989 bis 1993 Angehöriger der Polizeistation Schönkirchen. Seine ersten Spuren im Kreis hinterließ er 1984 auf der damaligen Polizeistation in Laboe mit Einsätzen im sogenannten Bäderdienst.

Unmittelbar vor seinem Wechsel auf den vakanten Posten in Heikendorf schnupperte Stefan Kohle Großstadtluft im personell gesehen größten Revier Schleswig-Holsteins, dem 4. Polizeirevier in Kiel. Von 2015 bis 2018 war der 57-Jährige dort Leiter des Ermittlungsdienstes, zuletzt dann Dienstgruppenleiter der Gaardener Dienststelle.

Der "Neue" in Heikendorf kann gut mit Stress umgehen

Bei der Arbeit in so einem „Brennpunkt“-Stadtteil wie Gaarden dürfte dem Vater eines erwachsenen Sohnes seine Erfahrungen im Umgang mit schwierigen Situationen geholfen haben. Denn im Nebenamt war Stefan Kohle von 1998 bis 2008 als „Betreuer nach belastenden Einsätzen“ sowie von 2009 bis 2017 als Dozent für „Stress- und Konfliktsituationen im Polizeidienst“ an der Außenstelle der Eutiner Polizeischule in Kiebitzhörn tätig.

„Die Zeit in Gaarden war zwar auch eine spannende, fordernde Aufgabe, aber natürlich etwas ganz anderes als der Job hier in einem eher ländlich geprägten Bereich“, berichtet der gebürtige Hamburger, der in Norderstedt aufwuchs.

Der Newsletter der Ostholsteiner Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Plön. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit mehr als 40 Jahren im Polizeidienst

Doch genau so einen ländlich geprägten Bereich schätzt der erfahrene Beamte, der schon seit 1980 bei der Polizei seinen Dienst versieht. „Ich mag außer der traumhaften Landschaft auch den bodenständigen Menschenschlag hier.“ Ob der auch ausschlaggebend ist für die nach wie vor niedrigen Zahlen zur Kriminalität im Kreis Plön wagt Kohle zwar nicht zu sagen: „Fakt ist aber, dass die eher überschaubaren Strukturen hier schon einen Anteil daran haben. Mit anderen Worten: Im Dorf weiß fast jeder, was im Dorf gerade läuft.“

Lesen Sie auch: Kreis ist von Corona-Lockerungen weit entfernt

Dabei ist der passionierte Rennradfahrer gar kein „Dorfsheriff“ im eigentlichen Sinn. Denn der Zuständigkeitsbereich des Dienststellenleiters und seiner Kollegen geht über Heikendorf weit hinaus. Er umfasst auch die Gemeinden Mönkeberg, Laboe, Stein, Brodersdorf und Lutterbek.

Nur für Verfolgung von Straftaten zuständig

Für größere strukturelle Veränderungen der Polizeiarbeit in seinem neuen Bereich sieht Stefan Kohle keine Veranlassung. Auch nicht aufgrund der vielen Anwohnerbeschwerden über die Poser-/Raserszene, die im vergangenen Sommer vor allem in Mönkeberg auffällig wurde.

Natürlich arbeite man hier mit den Ordnungsbehörden des Kreises zusammen, um das Problem in den Griff zu bekommen, erklärt Stefan Kohle. Gleichzeitig zeigte er hierzu aber auch Grenzen auf: „Solange es sich nicht um die Verfolgung von Straftaten handelt, ist die Polizei dafür auch nicht zuständig.“