Es gibt schon 300 Anfragen für die geplanten Wohnungen am Schulredder in Heikendorf. Das Bauvorhaben sorgt einmal mehr für Ärger: Im Bauausschuss kritisiert die Bürgerinitiative, dass der Investor aus Kiel zu viele Wohnungen bauen will. Ein neues Gutachten soll die Verkehrssituation darstellen.