Eine erfolgreiche Kiosk-Saison neigt sich für die Mitglieder der Künstlergruppe Schrevenborner eigenART in Heikendorf dem Ende zu. Bevor die Rollläden schließen, gibt es noch bis Sonntag, 27. September, eine Gemeinschaftsausstellung der Kreativgruppe in der wohl kleinsten Galerie an der Ostseeküste.