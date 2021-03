Die Gemeinde Heikendorf wächst. Mit der Zunahme versiegelter Flächen rückt das Thema Entwässerung stärker in den Fokus. Der Verein zum Erhalt der Fließgewässer in der Probstei und Umgebung (VEFPU) fordert daher den Bau einer Sohlgleite am Mühlenteich (Dammteich).