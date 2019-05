Heikendorf

Es ist gar nicht so einfach, als Pirat in der heutigen Welt klar zu kommen. Da gibt es Technik-Nerds wie „MacOS“ ( Helene Peetz), den Animateur „Aqua-Gym“ ( Zoe Brandt) und sogar eine Ernährungsbeauftragte. Unter dem Namen „ Veggie-Day“ (Julia Lüßenhop) sorgt die Gesundheitsexpertin an Bord des Schiffes dafür, dass Meisterkoch „ Michelin“ ( Nina Nordhaus) statt Dörrfleisch und Schiffszwieback lieber gesundes Gemüse in den Kochtopf wandern lässt. Das schmeckt der Mannschaft gar nicht, die sehen muss, wie sich ihre Zukunft in einer modernen Welt darstellt und gleichzeitig das Geheimnis der Truhe ihres furchteinflößenden Kapitäns Jack (Judith von Campenhausen) lüften möchte.

Elftes Musical an der Heinrich-Heine-Schule

Bereits zum elften Mal präsentiert die Heinrich-Heine-Schule ein Musical, erstmals jedoch komplett in eigener Regie. Denn Textbuch und Kompositionen stammen aus der Feder von Musiklehrer Ralf Lentschat, der ein ganzes Jahr vor Probenbeginn mit dem Projekt begonnen hat. Mit beteiligt sind 64 Schüler aus dem Musical-Chor der Orientierungsstufe unter Leitung von Claudia Lentschat, die im Chor und teilweise solistisch singen und Theater spielen. „Wir haben für die Theater-Rollen ein richtiges Casting mit Vorsprechen und Singen gemacht, um zu sehen, wer für welche Rolle am besten passt“, erzählt Claudia Lentschat. Und was wäre eine echte Piraten-Story ohne eine echte Piraten-Combo: Für die musikalische Begleitung des Stückes mit Flöte, Klavier, Schlagzeug, Gitarre und Bass sorgen Schüler der Mittelstufe, die alle Chor- und Sololieder zusammen mit Ralf Lentschat einstudiert haben. Zusätzlich gab es vor der Generalprobe eine dreitägige Intensivprobe mit allen Solisten und Musikern in der Jugendherberge in Heide. „Die Kinder machen das wirklich ausgesprochen gut. Das wird eine ganz besondere Aufführung.“

Ton-Technik-AG sorgt für Licht und Sound

Neben den Darstellern gibt es viele andere Helfer: Die Kinder der Musikklasse 6a haben zusammen mit Sabine Raudonat die Bühne mit teilweise selbst gebastelten Requisiten wie einer Schatzkiste und einem magischen Kompass ausgestattet. Eltern haben Skier, Golf-Trolleys und Springseile für die Fitnessfreaks „Fit & Fun“ ( Nele Müller und Maja Litzkow) besorgt. Hinter den Kulissen wirken Schüler der Ton-Technik-AG für das richtige Licht und den Sound. „Das bringt total Spaß. Wir können die Stimmen quasi noch schöner machen“, verrät Johann (16).

Die Premiere ist am Donnerstag, 16. Mai, um 19 Uhr. Weitere Termine: 17., 20. und 21. Mai, jeweils 19 Uhr in der Aula der Heinrich-Heine-Schule. Restkarten zum Preis von drei Euro gibt es im Sekretariat oder an der Abendkasse.