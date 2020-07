Mehr als 30 Jahre lang war Renate Leschner (64) Leiterin des Fördekindergartens in Heikendorf. Einige Ehemalige haben der Erzieherin mittlerweile ihre eigenen Kinder in die Obhut gegeben. Zum 31. Juli verabschiedet sich die Diplom-Sozialpädagogin etwas früher als geplant in den Ruhestand.