Heikendorf

Ein Kompromiss im Streit zeichnete sich Mitte Februar ab. Heikendorfer Gemeindevertreter sowie der Gemeindewerke-Aufsichtsrat hatten nach einer spontan angesetzten Beratung beider Gremien signalisiert, über „Alternativlösungen“ nachzudenken, bei denen zumindest eine der zwei Hafen-Holzbrücken erhalten bleiben könnte.

Bislang lehnten die Gemeindewerke Heikendorf (GWH) Sanierung/Erhalt der Holzbrücken aus Kosten- und Sicherheitsgründen aber kategorisch ab. Stattdessen sieht die GWH-Planung komplett neue Schwimmstege vor. Eine dann effektivere Nutzung der Wasserfläche soll die Schaffung von mehr als 30 zusätzlichen Boots-Liegeplätzen ermöglichen.

Initiative leistet seit Jahren erbitterten Widerstand

Gegen diese Pläne einer „Beton-Marina“ kämpft seit rund zwei Jahren die Bürgerinitiative „SOS Möltenorter Hafen“. Aus ihrer Sicht zerstörten die GWH-Pläne nicht nur den traditionellen Charakter des Hafens und damit seine Anziehungskraft für Besucher. Auch Berufsfischern und Gastronomen mit Liegeplätzen an den Holzbrücken schade ein Komplettabriss massiv. Zudem seien die Sanierungsvorschläge der Initiative um ein Vielfaches kostengünstiger und umweltfreundlicher.

Ob es im Streit nun doch noch zu einem Kompromiss kommt, macht Heikendorfs Bürgermeister von den in Kürze vorgestellten Ergebnissen eines von der Gemeinde beauftragten Gutachtens zum Zustand der Holzpfähle abhängig. „Sollte der nach Einschätzung von Experten für eine Sanierung ausreichend sein, könnte es aus meiner Sicht immer noch zu einer Einigung kommen“, erklärte Tade Peetz auf Nachfrage von KN-online.

"In höchstem Maße manipulativ"

Der Vorsitzende der Initiative, Wolfgang Merkel, hält das aber für wenig wahrscheinlich, „wenn nach unserer Kenntnis ausgerechnet der Ingenieur den Gremien die Ergebnisse des Gutachtens vorträgt, der im Auftrag der GWH die Sanierung plant.“ Ein solches Prozedere sei „im höchsten Maße manipulativ“.

Zweifel hat Merkel auch an den Beteuerungen von GWH und Gemeinde, für den Sanierungsstartes lägen bereits alle nötigen Genehmigungen vor – einschließlich von umweltrelevanten. Die jetzt von der Initiative eingereichten Beschwerden beim Kreis verfolgten auch das Ziel, die dortige Naturschutzbehörde auf giftige Rückstände von Öl oder möglicherweise sogar Kampfmitteln im Hafenschlick aufmerksam zu machen, der bei Entfernung der Holzpfähle ins Wasser verwirbelt würde. „Da mit uns ja keiner offen spricht, wollen wir jetzt vom Kreis ganz offiziell wissen, was geprüft und genehmigt wurde oder was nicht“, bekräftigt Merkel.

Jetzt sollen Heikendorfs Bürger entscheiden

Parallel dazu soll das bereits vom Verein angekündigte Bürgerbegehren zur Verhinderung der GWH-Sanierungspläne weiter vorangetrieben werden. Die ersten für rund 1500 Euro angeschafften Fahnen mit Logo der Bürgerinitiative sollen ab kommender Woche in der Gemeinde aufgehängt werden.

Danach starte die Unterschriftenaktion. Mindestens 850 Unterschriften inklusive korrekter Namens- und Adressenangaben müssen zusammenkommen, um die nächste Verfahrensstufe zu erreichen: einen Bürgerentscheid, der ähnlich wie eine Kommunal-, Landtags- oder Bundestagswahl abläuft. Doch bevor es so weit ist, muss eine Voraussetzung erfüllt sein: Die Frage, über die die Bürger entscheiden sollen, muss formaljuristisch korrekt, gleichzeitig verständlich sein. Dieser Prozess der Fragenformulierung ist laut Merkel nun angelaufen.