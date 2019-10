Die grausame Tötung einer Mutter von zwei Kindern in Preetz erschütterte im Frühjahr die Öffentlichkeit. Jana M. starb in ihrer Wohnung an über 50 Messerstichen. Am Mittwoch begann der Prozess im Kieler Landgericht gegen den Täter, der sich unmittelbar nach der Bluttat der Polizei gestellt hatte.