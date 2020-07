Heikendorf

Nick Wischer kam spät zum Tennisspielen. Da war er schon elf Jahre alt. Doch dann traf es ihn mit voller Wucht. „Mir bringt das Tennisspielen richtig Spaß. Ich brauche das als Ausgleich“, sagt er. Daher nutzt der Gymnasiast in seiner Freizeit jeden Moment, um in der Tennissparte des Heikendorfer Sportvereins aktiv zu sein. Mittlerweile auch mit viel Verantwortung: Er gibt Trainingsstunden für Kinder und Erwachsene, organisiert Veranstaltungen wie Clubmeisterschaften oder Sommerfeste und wurde zuletzt als Jugendwart der Tennissparte im HSV gewählt. Jetzt hat er das erste Tenniscamp des Vereins ins Leben gerufen. Und zwar mit einem sozialen Hintergrund.

Das Ziel von Nick Wischer : Familien entlasten

„Als wir nach dem Corona-Shutdown wieder mit dem Tennisspielen anfangen durften, habe ich mitbekommen, wie sehr einige Familien entlastet wurden, wenn ihre Kids mal für eine Stunde auf dem Platz stehen konnten“, erzählt der 17-Jährige. Von vielen Eltern erfuhr er, dass sie bereits ihren gesamten Jahresurlaub für die Betreuung ihrer Kinder während der Corona-Krise aufgebraucht hatten. Das habe ihn nachdenklich gemacht. Schnell war Nick klar: „Mit denen kann ich doch in den Sommerferien etwas machen.“

So bastelte er zwei Monate lang zunächst an einem Konzept, dann an den Vorbereitungen. Wichtig war ihm, dass das Tenniscamp für Familien mit und ohne Tenniserfahrung nicht zu teuer wird, dass es für die Kinder neben dem Training eine verlässliche Betreuung (auf Wunsch auch ganztags) gibt und dass die Eltern selbst einmal beim Tennisspielen abschalten können.

Extra-Rabatt für finanziell besonders Corona-Betroffene

Insgesamt 5000 Flyer ließ er drucken und warb mit einem zusätzlichen Rabatt für Familien oder Alleinerziehende, die in der Corona-Zeit besonders finanziell leiden mussten. „Ein paar haben da nachgefragt. Ich habe das relativ unbürokratisch abgewickelt“, sagt Nick. Allein in der ersten Tenniscamp-Woche betreute er mit fünf weiteren Teenagern, die zum Teil erfahrene Tennistrainer sind, insgesamt 35 Kinder und Jugendliche. Mehr geht nicht. „Es ist wichtig, dass es allen Spaß macht und überschaubar bleibt.“

Außer Tennis werden auch Spiele angeboten

Neben den täglichen Tennistrainings gibt es für die Kids jede Menge gemeinsame Zeit zum Spielen oder Basteln. Die Betreuer Lea (17) und Henning (17) bringen ihre Erfahrungen aus anderen Feriencamps mit und organisieren Wasserbombenschlachten, Wikingerschach oder Verstecken spielen. Ein Teil der Gruppe verbringt immer die Zeit auf dem Tennisplatz. Trainer Rasmus (17) kommt dafür extra jeden Morgen anderthalb Stunden mit Bus und Bahn nach Heikendorf gereist. „Wir haben einfach viel Spaß zusammen“, begründet Nick Wischer das besondere Engagement der Jugendlichen.

Bei Bedarf wird Betreuungszeit für Kinder verlängert

Ein Feriencamp-Tag beginnt für das junge Team um sieben Uhr morgens und endet selten vor 21 Uhr. Denn am Abend dürfen die Eltern auf den Platz. Bei Bedarf verlängert Nick Wischer die Betreuungszeiten für Kinder, spontan und kurzfristig. Dabei bleibt er stets gelassen. „Alles entspannt“, ist ein Spruch, den er öfters sagt. Sechs Wochen lang steht der junge Trainer jetzt fast täglich bis zum Sonnenuntergang auf dem Tennisplatz und freut sich, dass er Familien in dieser schwierigen Zeit helfen kann.

Immer mehr Mitglieder in der HSV-Tennissparte

Sein persönliches Engagement hat sich übrigens schon vor Corona für den Heikendorfer Sportverein ausgezahlt. Die Mitgliederzahlen in der Tennissparte haben sich in den vergangenen Jahren fast verdoppelt. Der HSV verzeichnet somit prozentual gesehen den zweitgrößten Zuwachs beim Tennis im gesamten Kreis Plön.

Wer nach dem Sommercamp als Neueinsteiger beim HSV weiterspielen möchte, bekommt bis zum Saisonende kostenloses Training. In einzelnen Wochen sind noch wenige Plätze frei. Anfragen nimmt Nick Wischer per Mail an tenniscamp20@gmail.com oder telefonisch unter 0157/58398885 entgegen.

Von Nadine (scae) Schättler

