Bebauungsplan Nr. 61 - wenn dieses Thema auf der Tagesordnung des Bauausschusses steht, ist die Stimmung gereizt. Am Dienstag ist das wieder der Fall, um 19 Uhr beginnt die Sitzung im Heikendorfer Rathaus. Vorgestellt wird ein neues Gutachten, in dem es um die Verkehrsbelastung am Schulredder geht.

Von Sibylle Haberstumpf