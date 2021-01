Heikendorf

Während andernorts ein sogenannter Pick-up- oder To-go-Service für Pommes, Heißgetränke oder Eisverkauf in der Corona-Pandemie gerade an sonnigen Wintertagen hervorragend läuft, ist das gastronomische Angebot am Möltenorter Strand wie ausgestorben. Zantopps Sommerhaus, das für gewöhnlich zu dieser Jahreszeit zu einem Winterzauber mit kleinen Speisen und Getränken unter freiem Himmel einlädt, hat seine Rollläden geschlossen. Ebenso der Seeblick-Beach-Kiosk, der zum benachbarten Strandhotel Seeblick gehört. Dabei dürften die Betreiber nach der derzeit gültigen Landesverordnung im Lockdown „Speisen und Getränke zum Verzehr außerhalb der Gaststätte“ verkaufen, sofern sie keinen Alkohol ausschenken und dafür sorgen, dass es im Bereich ihrer Gastronomie zu keinen Menschenansammlungen kommt.

Mit den Menschenansammlungen am Möltenorter Strand wurde es zu viel

Doch genau das sei das Problem, schildert Kai Frahm, Geschäftsführer vom Strandhotel Seeblick. Bis in den Dezember hinein hat er auf seiner großen Terrasse mit Meerblick Grillwurst to go für die Spaziergänger angeboten. Das kam gut an. „Irgendwann wurde es mit den Menschenansammlungen auf der Promenade und dem Müll zu viel“, erzählt Frahm. Daraufhin zog er die Reißleine und legte sein Winterangebot vorerst auf Eis. Auch jetzt möchte er es nicht noch einmal wagen, solange der Lockdown anhält. „Es ist schade, aber meiner Meinung nach wäre dadurch wieder zu viel los.“ Stattdessen bietet er aus dem Restaurant Speisen außer Haus an, die sich nicht für einen Spaziergang an der Promenade eignen. Gleichzeitig bereitet er das Hotel mit Restaurant und dem dazugehörigen Seeblick Beach Kiosk auf die bevorstehende Saison und die Zeit nach dem Lockdown vor. Kleine Umbau- und Sanierungsarbeiten stehen an der Tagesordnung, ebenso das große Aufräumen der Terrasse. „Wir versuchen, nicht den Kopf in den Sand zu stecken und stehen in den Startlöchern.“

Winter-Konzept liegt auf Eis

Auch Peter Zantopp vom benachbarten Sommerhaus steht mit einem Winter-Konzept bereit, das vorerst auf Eis liegt. „Wir möchten in der Corona-Pandemie kein Hotspot werden“, erklärt Zantopp. Außerdem gehöre zu seinem „Winterzauber“ auch das Drumherum auf der Promenade, also Sitzplätze, Feuerschale, Grill. „Wir sind ein Strand-Bistro, für den das A und O der Treffpunkt ist. Wir setzen auf Gemütlichkeit und Kommunikation.“ Die Situation mache ihn traurig, weil das Konzept „sehr erfolgreich“ sei und er fünf Monate lang ohne Geschäft auskommen müsse.

Doch auch Familie Zantopp bleibt optimistisch und bereitet sich trotz immenser Planungsunsicherheit auf die neue Saison vor. Spätestens zu Ostern hofft der Gastronom, dass er sein Outdoor-Geschäft am Möltenorter Strand öffnen kann. Notfalls doch mit einem To-go-Verkauf, sollten die Temperaturen es zulassen. Denn Peter Zantopp weiß auch, wie sehr sich die Menschen danach sehnen. „Wir werden so oft angesprochen. Alle wünschen sich etwas Normalität, dass sie beim Spazierengehen ein bisschen was auf die Hand bekommen. Mehr wollen die Menschen gar nicht.“