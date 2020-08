Damit hätte wohl kein Verantwortlicher in Heikendorf und Mönkeberg gerechnet: Statt Lärm, Dreck, Aggression oder Verletzung von Corona-Regeln wie am Wochenende vor einer Woche herrschte jetzt an den Stränden dort das reinste Idyll. Doch ein Rundgang machte deutlich: der Frieden ist zerbrechlich.