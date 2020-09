Kaum zu glauben, aber wahr: In Heikendorf soll es noch ein weiteres Neubaugebiet mit beträchtlichen Ausmaßen von bis zu 15 Hektar geben. Dies ließ Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz am Rande eines Richtfestes in einem Neubaukomplex der Gemeinde auf Nachfrage verlauten.