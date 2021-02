Heikendorf

„Mir ist aufgefallen, dass die Menschen so wenig menscheln“, sagt Mandana Naderian über ihre Motivation, sich mitten in der Corona-Krise literarisch mit dem Gefühlsleben der Gesellschaft näher auseinanderzusetzen. Seit die ehemalige Fernsehmoderatorin sich an der Kieler Förde hauptsächlich um ihr eigenes Familienleben kümmert, hilft sie mitunter in der Physiotherapie-Praxis ihres Mannes mit aus. Und trifft dort immer auch auf ältere Menschen, deren Situation sie besonders im ersten Lockdown tief berührte. „Viele sind dankbar, wenn man einfach mal mit ihnen spricht. Die meisten leiden sehr darunter, dass ihnen in dieser Lebensphase so viel genommen wird und sie nichts mehr erleben können“, sagt Mandana Naderian.

Mandana Naderian sorgt sich um menschliche Nähe

Aber auch an alleinstehende Mütter, an Menschen mit psychischen Erkrankungen oder an Familien in Gewaltsituationen muss Mandana Naderian während des Lockdowns immer wieder denken. „Es gibt so viele Herde, die parallel zu Corona köcheln“, sagt sie. Und Naderian fürchtet, dass durch Angst, mangelnde Kommunikation und Abstand etwas Elementares in unserer Welt verloren geht. Das Menschliche an sich. „Glücklich wird man nur, wenn man Seelenreinigung betreibt und den Schreibtisch in seinem Herzen poliert. Denn sobald du die verschimmelten Brote aus der Ecke ziehst, ist das wie ein Atemzug an frischer Luft.“ Herzstoßlüften nennt es Mandana Naderian.

"Rojalettapipetta" entstand zu Hause

Und genau das tut auch ihre Protagonistin. „Rojalettapipetta erforscht Corona“ heißt das Buch, das die Heikendorferin zwischen Homeschooling mit ihren beiden Kindern Minou (12) und Maël (7) und Homecleaning zu Hause geschrieben hat. „Ich glaube, ich war noch nie so effizient wie jetzt“, sagt Mandana Naderian, die es aus ihrer Fernsehzeit gewohnt ist, die kurze Pause zwischen verschiedenen Produktionen gut zu nutzen. „Diese alte Ressource habe ich angezapft.“

Es geht um eine Gefühlsabenteuerreise

Wenn es nicht anders geht, hält Mandana Naderian auch Videokonferenzen ab, während sie für ihre Kinder Frikadellen in der Pfanne brutzelt. Ihr Credo: Stets nach vorne schauen, Hoffnung haben, dankbar und glücklich sein. Egal wie aussichtslos es gerade sein mag. Das möchte sie auch in ihrer Geschichte über das Engelsmädchen Rojalettapipetta transportieren, die sich mit einer Pipette zu den Menschen auf eine Gefühlsabenteuerreise begibt. Dort möchte sie die verschiedenen Gefühle aus den Herzen einsaugen – Mut, Hoffnung, Trauer – weil es doch bei ihr im Himmel immer so gleich ist.

Alles rosarot und schön. Langweilig. Und weil die Menschen auf der Erde gerade vom Coronavirus und seinen Folgen gebeutelt sind, wird der Engel ohne Flügel schnell fündig. Ob Rojalettapipetta auch der traurigen Oma Lisbeth helfen kann?

Wer es nachlesen möchte, kann das (Kinder-)Buch mit der ISBN-Nummer 9783740771973 über den Buchhandel bestellen.