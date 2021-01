Böse Überraschung am vergangenen Mittwochvormittag für zwei Frauen in Heikendorf: Bei ihrer Rückkehr von einem Spaziergang entdeckten sie riesige Kratzer an ihren Fahrzeugen. Es könnten aber noch weitere Autos mutwillig beschädigt worden sein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen der Taten.

Von Jürgen Küppers