Heikendorf

Normalerweise gibt es zum landesweiten Müllsammeltag auch in Heikendorf in jedem Frühjahr große Dorfputzaktionen mit anschließender Erbsensuppe für alle Beteiligten. Weil ein solches Vorhaben nicht mit der Corona-Pandemie in Einklang zu bringen ist, organisierten die Mitglieder des VEFPU und vom Heikendorfer Aktionsforum für Nachhaltigkeit die abgespeckte Variante – ohne große Zusammenkunft und aufgeteilt nach Haushalten. Denn im Kern geht es den Aktiven ohnehin mehr um die Sache, als um das gesellige Drumherum.

Enorme Auswirkungen auf Kleinstlebewesen

„Wir haben mittlerweile so viel Plastik in der Ostsee, das sich in Mikroplastiken zersetzt. Diese Prozesse lassen nicht auf sich warten“, erklärte VEFPU-Vorsitzender Lars Wode. Die Einträge rund um die Mühlenau, die in Heikendorf in die Ostsee mündet, seien durch regelmäßige Hochwasserstände enorm. Alles, was im Meer an Müll herumschwimmt, landet so am Ende in den Niederungen rund um das Fließgewässer, das dem Verein besonders am Herzen liegt. „Für viele Kleinstlebewesen hat das enorme Auswirkungen, die noch relativ unerforscht sind“, so Wode. Kleine Fische im Bach verwechseln Plastikteilchen mit Nahrung, die noch kleineren Partikelchen würden einfach so mit aufgenommen, erklärt der Naturschutzexperte.

Styropor-Teile, Plastikmüll, Schiffstau und Kronkorken

Darum stapfte VEFPU-Mitglied Sven Lange, der die Aktion über einen digitalen Chat organisiert hatte, mit einer großen Mülltüte durch das Schilfgebiet an der Mühlenau-Mündung und sammelte fleißig winzige Styropor-Teile, Plastikmüll, Schiffstau und Kronkorken zwischen Röhricht und Treibseln aus der Ostsee. „Da können die Heikendorfer nichts für“, meinte der Umweltschützer. „Das wurde alles vom Hochwasser angeschwemmt.“ Auch in den vergangenen Jahren sei seine akribische Suche stets erfolgreich gewesen, meinte Sven Lange und nannte ein Beispiel: In nur einem einzigen Schilf-Nest zwischen den Steinen am Strand habe er 80 Kleinstpartikel Styropor heraus gefummelt.

Familie findet auch Spraydosen mit Giftzeichen

Als fleißige Helfer entpuppten sich auch Jesper (5) und sein Bruder Joost (4) die mit ihren Eltern Evi und Fiete auf Plastikjagd am Wegesrand gingen. Dabei fanden sie nicht nur den üblichen Müll entlang der Mühlenau, sondern auch Spraydosen „mit Giftzeichen drauf“ und einen stinkenden Benzinkanister. Jesper hatte außerdem noch einen ganz besonderen Fund, nämlich ein Skelett von einem Tier, das er stolz in die Kamera zeigte. Papa Fiete ärgerte sich über „dümmlich weggeworfene Mehrwegflaschen“ und alte Gartenfolien. „Das ist ja entsetzlich“, kommentierte er seine Sammelstücke. Sigrid Moser hingegen war erfreut. Sie war allein auf der Suche nach Zigarettenstummeln rund um die Mühlenau gewesen und fand nur wenige. „Das ist erstaunlich. Offenbar sind die Menschen bewusster geworden.“

Eine einzige Kippe verunreinigt 40 bis 60 Liter Wasser

Doch andernorts in Heikendorf sah das Bild etwas anders aus. Einige Mitglieder vom Aktionsforum für Nachhaltigkeit und die Strandmüll-Sammlerinnen Greta Peters (14) und Lotta Ihde (14) hatten in der Ortsmitte und an den Heikendorfer Stränden mehr als 4 Kilogramm Kippen aufgesammelt. Ulrich Dagge vom Aktionsforum erklärte: „Eine Kippe kann etwa 40 bis 60 Liter Wasser verunreinigen.“

Besonders viele Zigarettenstummel hätten nach Auskunft des Aktionsforums an den Bushaltestellen im Ort und an der Promenade gelegen. „Überall dort, wo sich viele Mitbürger bewegen und treffen. Es fehlen an diesen Stellen Kippenaschenbecher“, so Dagge.