Es geht um das sechs Hektar große Areal in Plön zwischen Schöhsee und Behler See – den Seehof. Er gehört der Heilsarmee, die hier bis Ende 2017 eine christliche Freizeit-und Tagungsstätte betrieb. Die Liegenschaft soll verkauft werden. Jetzt ist klar: Es geht in Richtung touristische Nutzung.