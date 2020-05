Virtuelles Fenster zu 366 Bildern

Preetz

„Unter dem Regen wird jeder nass“, beschreibt der türkische Künstler, der seit fast 40 Jahren in Preetz lebt, die Situation – schließlich sei jeder in irgendeiner Form von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen.

Seine Ausstellung „Jeden Tag ein neues Fenster“ mit 365 Bildern, zu dem extra für das Schaltjahr 2020 noch ein weiteres dazu kam, sollte eigentlich am 15. März eröffnet werden. Doch dann kam der Lockdown.

Harmonie auf Leisten

Bereits einen Monat vorher hatte der 66-Jährige mit der Hängung begonnen. „365 Bilder an die Wand zu bringen und gleichzeitig eine Harmonie zu schaffen – das ist nicht einfach“, erklärt Gülücü. Zumal er keine Nägel in die historischen Mauern schlagen durfte.

Stolz sei er deshalb auf seine Idee, die Bilder in Gruppen auf Leisten anzubringen. Das allein habe zwei Wochen gedauert, erzählt er. Damit wolle er den Betrachtern den Blick auf das harmonische Gesamtwerk und gleichzeitig auf das einzelne Werk erleichtern.

Weitere Bilder – darunter auch das 366. mit einem Rapsfeldmotiv – wurden im Treppenhaus gehängt.

Die Bilder sind über einen längeren Zeitraum entstanden. Fenster seien für ihn wichtig – um nach draußen zu blicken, aber auch nach innen. „Ich tauche in mich selbst ein und versuche, etwas von den Spuren draußen zu entdecken“m, erzählt der Künstler, der auch durch seine Installationen bekannt ist.

Bild spiegelt die Seele wider

Es könne durchaus vorkommen, dass ihm das Bild am nächsten Tag nicht mehr gefalle. Dann male er weiter. „Die Gefühle wachsen und verändern sich eben. Durch den Arbeitsprozess entdecke ich immer wieder Neues“, erklärt er. Dadurch gebe es auch so viele verschiedene Farbtöne auf seinen Werken. „Ich male so lange, bis das Bild meine Seele widerspiegelt. Dann weiß ich, es ist fertig.“

Der Heimatverein fand es bedauerlich, dass bisher niemand diese Arbeiten sehen konnte. Vorstandsmitglied Frauke Eggers setzte sich deshalb dafür ein, dass eine kleine Auswahl nun auf der Homepage www.museum-preetz.de zu sehen ist.

"Blick ins Gestern" als Hingucker

Vor allem der „Blick ins Gestern“ sei ein echter Hingucker, meint Vorsitzender Axel Langfeldt. Bei dieser Installation werde ein Ausschnitt des historischen Wandgemäldes einbezogen. Er würde das Werk gern für das Museum erwerben.

Wann die Ausstellung „live“ betrachtet werden kann, konnte Langfeldt noch nicht sagen. Denn viele der ehrenamtlichen Mitarbeiter für Kasse und Aufsicht gehörten aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe.

Nun müssten erst einmal die Auflagen geprüft werden, bevor man entscheiden könne, ob man nur die Etage mit den Bildern von Atif Gülücü oder auch die Dauerausstellung und das Papiertheater öffne. „Da ist noch viel Vorarbeit zu leisten.“

Er freue sich allerdings, dass die Ausstellung, die eigentlich am 12. Juli enden sollte, bis Weihnachten verlängert werden kann. Ab März 2021 soll sie in der Stadtgalerie Bergkamen gezeigt werden.

