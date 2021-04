Heine-Gymnasium: Ein kleiner Schritt voran

Plön

Die CDU preschte im Kreistag mit einem Antrag voran, 500.000 Euro in diesem Jahr für die Planung des Baus in den Haushalt einzustellen und in den beiden zwei Folgejahren jeweils zehn Millionen für den Bau. Das kann man die Vorgehensweise „Erst Geld, dann Plan“ nennen, weil noch gar nicht entschieden ist, ob es einen Neubau oder eine Teilsanierung des Gymnasiums gibt. Der Antrag fiel mit 24 Ja- zu 29-Neinstimmen durch.

Bürgermeister Preetz: „Warten seit Jahren auf ein Signal“

Der CDU-Abgeordnete und Heikendorfer Bürgermeister Tade Peetz verteidigte den Antrag seiner Fraktion. „Schüler, Eltern und Lehrer warten seit Jahren auf ein Signal.“ Heikendorf sei durch neue Wohngebiete im Wachsen begriffen. Er forderte eine Zeitschiene für den weiteren Ablauf.

Martin Wolf (FDP) ätzte gegen SPD, Grüne, Linke, KWG und Verwaltung. „Man macht nichts. Man legt die Hände in den Schoß.“ Rainer Weigel (UWG) klagte: Warum geht es mit dem Gymnasium in Heikendorf nicht voran?“ Für ihn ist ein Neubau zwingend. Die Bausubstanz des 50 Jahre alten Gebäudes lasse anderes nicht zu.

Geld für die Planung ist vorhanden

Landrätin Stefanie Ladwig wies den Vorwurf des Nichtstuns gegen die Verwaltung zurück. „Es war ein Kreistagsbeschluss, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen.“ Und eine Leistungsbeschreibung dafür sei nicht so einfach nebenbei zu machen. Zusätzliches Geld für eine Planung, wie von der CDU gefordert, werde nicht benötigt. Diese Summe sei bereits im Haushalt vorhanden.

Bauausschuss-Vorsitzende Susanne Elbert (Grüne) verteidigte das Vorgehen. Ihren Weg kann man „Erst Plan, dann Geld“ nennen. „Wir sollten vernünftig planen. In Heikendorf sollten wir etwas richtig Tolles bauen.“ Es dürfe nicht darum gehen, „irgendetwas schnell, schnell zu sanieren.“ SPD-Fraktionsvorsitzender Kai Bellstedt verteidigte den Weg zu einem neuen Gymnasium in Heikendorf. „Es geht geordnet voran.“

34 Millionen Euro für Neubau des Gymnasiums

2018 hatte der Kreistag beschlossen, für 14 Millionen Euro einen Neubau des Gymnasiums in Auftrag zu geben. Bei genaueren Berechnungen 2020 kam aber eine Bausumme von 34 Millionen Euro heraus. Der Neubau-Beschluss wurde vorerst zurückgestellt. Seitdem sind Politik und Verwaltung auf der Suche nach einer günstigen Lösung.

Den Neubau-Befürwortern spielt eine sehr gute Finanznachricht in die Hände: 2020 schloss der Kreishaushalt mit 14 Millionen Euro im Plus statt mit einem Minus von 3,3 Millionen.