Plön

Plöns Kantor Henrich Schwerk, der das Hygienekonzept für die musikalischen Veranstaltungen mitentwickelt hat, zeigte sich sehr zufrieden, wie Heinz Rudolf Kunzes Organisationsteam und Plöner Kirchenmitarbeiter einerseits sowie die Besucher andererseits die Regeln gemeinsam umgesetzt hatten.

So mussten sich die maskierten Gäste zunächst registrieren, um dann Einzeln oder als Pärchen zum jeweiligen Sitzplatz geleitet zu werden. Nur dort durften sie den Nasen-Mund-Schutz abnehmen. Der gebotene Abstand blieb gewahrt, weil durch die Sitzordnung letztlich vier von fünf Plätzen frei blieben.

Anzeige

Heinz Rudolf Kunze in Plön : "Ein bisschen absurd"

Dieser Anblick verleitete Kunze später zu dem Spruch, dass er sich wundere, dass Menschen an den Stränden und in Fußballstadien zusammenklumpen dürften, lockere Zusammenkünfte wie in der Nikolaikirche Plön aber strengstens reglementiert würden. „Das ist schon ein bisschen absurd“, kritisierte der politische Liedermacher die Situation.

Weitere KN+ Artikel

In seinem fast zweistündigen Musikprogramm bot Kunze als Ein-Mann-Orchester einen Querschnitt seines Repertoires aus fast 40 Jahren, wobei er in den lyrischen Überleitungen wiederholt aktuelle politische Themen einflocht.

Mit „Finden sie Mable“ endet das erste von zwei Konzerten von Heinz Rudolf Kunze in Plön

Die Lieder reichten von „Leg nicht auf“ über „Aller Herren Länder und „Meine eigenen Wege“ bis Kunze Nummer Eins Hit „Dein ist mein ganzes Herz“.

Lesen Sie auch:„Wir müssen den Jungen zeigen, wie ,wild’ geht“

Hier forderte Kunze im Eifer des Gefechts das ansonsten nur mitklatschende und sehr verhalten mitsummende Publikum auf, den Refrain mitzusingen. Doch nur wenige machten mit, und verstummten sehr schnell, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Nach mehreren Zugaben wie mit „Finden sie Mable“ endete das erste von zwei Konzerten.

Mehr aus Plön lesen Sie hier.