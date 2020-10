Schönberg

Die Strandkorbvermietung des Tourist-Service Ostseebad Schönberg ist für dieses Jahr beendet worden. Die Körbe kommen wieder ins Winterlager. Das teilt der Tourist-Service mit. Jedoch geht es noch nicht für alle Körbe dorthin zurück.

Während des Oktobers stellt der Tourist-Service den Strandbesuchern rund 50 Körbe zur kostenlosen Nutzung als wetterfeste Sitzgelegenheit auf dem Deich zur Verfügung. Zu finden sind die Körbe auf dem Seebrückenvorplatz am Schönberger Strand, auf der gepflasterten Fläche vor dem Hotel Seestern in Kalifornien und auf dem Deich auf Höhe des Hotels Strandräuber in Kalifornien.

