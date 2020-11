Mit der Moorkoppel am Rethwischer Weg wird das wohl letzte große Baugebiet in Preetz erschlossen. Nach dem Bauausschuss gab nun auch die Stadtvertretung grünes Licht für den Satzungsbeschluss. Für eine weitere Bebauung setzt die Stadt auf die Innenverdichtung an mehreren Standorten. Ein Überblick.