Bei einer landesweiten Aktion zum Erhalt des Aales wurden am Donnerstag insgesamt 62 Kilogramm Glasaale an 17 Standorten in Schleswig-Holstein ausgesetzt. Finanziert wird das zum Teil durch Spenden sogenannter "Aal-Aktien". Auch Berufsfischer Erik Meyer aus Schönberg hat diese Aktion unterstützt.