„Hilfe für Massai“ ist ein Verein in Ascheberg, der Großes leistet. In einem entlegenen Landstrich in Tansania finanziert er eine Schule. Die Entwicklungshelfer Sarah und Dirk Frykowski sind auf Heimaturlaub. Sie berichten von Erfolgen, aber auch von schlimmen Dingen: Beschneidung von Frauen.