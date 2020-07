In den Sattel schwingen und los: Die traumhafte Landschaft im Kreis Plön mit Ostsee und Seen, Wäldern und Wiesen lässt sich hervorragend mit dem Fahrrad erkunden. Welche Strecken sich besonders lohnen, verraten die Kieler Nachrichten in einer Serie mit Touren-Tipps. Heute: Quer durch die Probstei.