Seit Montag können Anruf-Linien-Fahrten (ALFA) rund um Plön als zusätzliches Verkehrsangebot genutzt werden. Die Orte am Großen Plöner See sind damit auch abends und am Wochenende besser an Plön angebunden. Erstmals schafft ALFA zudem eine Direktverbindung zwischen Bosau und Plön.