Nur sechs Zentimeter bis zum Höchststand

Gemessen wird der Pegelstand der Schwentine unter der Brücke an der Ecke Schwentine-/Langebrückstraße. Das mittlere Hochwasser von 19,67 Metern in der Schwentine sei nach den Starkregenfällen am 12. Februar überschritten worden und dann weiter schnell auf 20,07 Meter angestiegen, berichtet Stadtgärtnermeister Stephan Jarmatz bei einem Rundgang.

In Plön werde „dezent“ aufgestaut, dort gebe es noch zehn Zentimeter Unterschied zwischen dem Höchst- und dem aktuellen Stand, so Jarmatz. Zwischen Plön und Preetz betrage der Höhenunterschied der Schwentine 42 Zentimeter, zwischen Preetz und Rosensee seien es drei Meter Gefälle.

Pegel im Postsee bei 21,39 Metern

Auch der Postsee habe nach dem Regen die Grenze des mittleren Hochwassers von 21,29 Metern schnell überschritten. Zurzeit habe der See einen Pegel von 21,39 Metern. Er liege damit aber immer noch knapp 20 Zentimeter unter dem höchsten je gemessenen Stand von 21,58 Metern. „Man merkt, dass die Sohlgleite richtig was bringt“, erklärt Jarmatz, während er auf der Brücke neben dem Haus am Klostergarten auf die Alte Schwentine (Mühlenau) hinunterblickt.

Das Rauschen an der Sohlgleite ist so laut, dass man den Verkehr auf der angrenzenden Hauptstraße kaum noch hört. Das Wasser aus der Alten Schwentine schießt über die Steine und knapp unterhalb der Böschung durch den Harderpark, um sich kurz darauf mit der Schwentine zu vereinen. „So viel Wasser hatten wir lange nicht“, meint Jarmatz. „Man sieht ja, welche gewaltigen Massen hier durchkommen.“

Wehr in der Sohlgleite voll geöffnet

Im Sommer gebe es zwischen Postsee und Sohlgleite auf einem Kilometer Länge der Alten Schwentine einen Höhenunterschied von etwa drei bis vier Zentimetern, aktuell seien es 46 Zentimeter. „Da rauscht das richtig durch.“ Das Wehr sei voll geöffnet. Die Steine in der Sohlgleite, die im Sommer aus dem Wasser ragen, sind nicht mehr zu sehen.

Einige Meter weiter im Harderpark betritt Jarmatz eine Treppe am Ufer der Schwentine. Bei Normalwasser können dort die Kanuten ihre Boote zu Wasser lassen oder herausheben. Jetzt kann man gerade noch drei Stufen trockenen Fußes schaffen. Selbst mit seinen hohen Gummistiefeln kommt Jarmatz nicht mehr auf den unter Wasser liegenden Steg. Dann zeigt er in Richtung Klosterkirche – auf den Flächen davor glitzert eine große Lache.

Kirchsee tritt über die Ufer

Auch der Kirchsee tritt über die Ufer und breitet sich auf den Wegen aus. „Die Leute fragen uns, warum wir nicht absperren“, erzählt Jarmatz. Dabei könne man doch schon von selbst erkennen, dass die Wege unter Wasser stünden. Früher habe man die Bereiche tatsächlich mit einem rotweißen Absperrband dichtgemacht oder Baken aufgestellt. „Das wird aber leider sofort kaputt gemacht.“

Deshalb warne man Radfahrer und Fußgänger nun mit Hinweisschildern mit Gummistiefeln. Diese inoffiziellen Schilder habe man extra anfertigen lassen. Der Clou: Sie können schnell auf- oder zusammengeklappt werden und so das ganze Jahr über stehen bleiben. Das letzte Hochwasser liege zwar schon einige Jahre zurück, doch Jarmatz geht davon aus, dass die Überschwemmungen angesichts des Klimawandels zunehmen werden.

Die Warnschilder schrecken trotzdem nicht alle ab. „Man sieht immer noch Leute, die mit Halbschuhen da durchgehen wollen“, stellt Jarmatz kopfschüttelnd fest. Kürzlich sei er von einer Frau in Pumps angesprochen worden, ob das mit den Gummistiefeln ernst gemeint sei. Trotzdem sei sie weitermarschiert, um dann nach kurzer Zeit doch umzudrehen – natürlich mit nassen Füßen.

