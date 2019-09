Landesstraße bis MItte Dezember gesperrt

Högsdorf/Kirchnüchel

Rund 2,5 Millionen Euro kostet die grundlegende Sanierung nach Angaben des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr. Die Fahrbahndecke wird dazu abgefräst und erhält anschließend eine neue Schicht in einer Stärke von zwölf Zentimetern. In Högsdorf geht der Landesbetrieb etwas anders vor. In dem Ort ist bereits ein Teil der Straße nach Arbeiten am Kanalnetz neu entstanden. Das restliche innerörtliche Stück lässt der Landesbetrieb bis in eine Tiefe von 65 Zentimetern sanieren. Die Bauarbeiter ermöglichen den Anwohnern weitestgehend den Zugang zu ihren Grundstücken. Die Baufirma lässt aktuelle Informationen per Handzettel vor Ort verteilen.

Landesbetrieb bittet um Verständnis

Damit die Arbeiter gefahrlos arbeiten können, muss die Straße für die Zeit der Arbeiten zwischen Högsdorf und Neuharmhorst voll gesperrt werden. Der Landesbetrieb bietet dafür um Verständnis.

Eine gute Nachricht für Radfahrer und Spaziergänger: Der neben der Straße verlaufende Geh- und Radweg wird ebenfalls auf der gesamten Länge erneuert.

Umleitung über Hansühn

Der Autoverkehr wird weiträumig umgeleitet. Autofahrer müssen von Kirchnüchel zunächst nach Schönwalde. Dort biegen sie in Richtung Hansühn ab. Sie gelangen von hier nach Kaköhl auf die B202. Über Blekendorf erreichen sie schließlich Högsdorf.

38 Kilometer Straße im Kreis Plön werden saniert

Der Ausbau der Straße zwischen Högsdorf und Kirchnüchel ist Teil einer groß angelegten Sanierungsoffensive des Landes. Ein Viertel aller Landesstraßen ist demnach in keinem guten Zustand. Die Landesregierung möchte mit dem Sonderprogramm Straßen, Brücken und Radwege in Schleswig-Holstein in einen Zustand „Normalnull“ versetzen. Im Kreis Plön betrifft das 38 Kilometer Landesstraße. Das längste Stück mit neun Kilometern ist die Strecke zwischen Preetz und Klein Barkau.