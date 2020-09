Höhndorf

Helmut Wichelmann ( CDU) ist neuer Bürgermeister in Höhndorf - ein Überraschungskandidat, hatte er sich doch vor zwei Jahren nach 28-jähriger Tätigkeit als Bürgermeister der Gemeinde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Doch sein Nachfolger Marco Eck ( CDU) hat das Amt kürzlich aus zeitlichen Gründen wieder abgegeben, da er beruflich zu sehr eingespannt war.

Jetzt übernimmt Wichelmann wieder das Ruder, denn ein Kandidat der jüngeren Generation ließ sich nicht finden. Vereidigt wurde der 77-Jährige in der jüngsten Gemeindevertretung im Dorfgemeinschaftshaus. Er versprach: "Ich werde mich bemühen, die Gemeinde mit euch weiter voranzubringen."

Das Wohnmobil stand schon bereit

Eigentlich habe er in den Ruhestand gehen und reisen wollen. Das Wohnmobil habe schon bereitgestanden. Doch nun sei Corona dazwischen gekommen, erklärte der Höhndorfer seine Entscheidung, sich noch einmal an die Spitze der Gemeindevertretung zu begeben. Auf die Frage, warum der Bürgermeister-Nachwuchs fehlt, sagt er: "Wir leben in zunehmendem Wohlstand, das Freizeitdenken der jungen Leute hat Vorrang."

Weitere KN+ Artikel

Gleichzeitig schätzt er das hohe Engagement der – auch jungen – Höhndorfer in der Ortspolitik. "Wir haben 21 Mitglieder im CDU-Ortsverband, das ist ein guter Stamm. Aber die Verantwortung als Bürgermeister ist vielen zu hoch."

Naturschutz hat hohen Stellenwert

Wichelmann, auch Jäger, ist selbst bekennender Naturschützer. Das wird an seinem Lieblingsplatz in Höhndorf deutlich: Eine grüne Oase an zwei Teichen hinter Bäumen und Büschen gelegen, die man über einen Feldweg mitten in der Landwirtschaft erreicht. Hier hat er eine kleine Holzhütte, eine Hobbyimkerei und kommt jeden Tag, um die Fische zu füttern.

In dieser Gegend betrieb sein Großvater früher eine kleine Landwirtschaft. „Es gab viele Wildkaninchen und eine vielfältige Vogelwelt, in jedem Knick waren Elstern“, erinnert sich Wichelmann. Er weiß, wie sich die Natur im Laufe der Jahre verändert hat – daher sein leidenschaftliches Engagement für den Umweltschutz.

In der Gemeinde fest verwurzelt

Der ehemalige TÜV-Sachverständige und dreifache Familienvater ist in Höhndorf aufgewachsen und in der Gemeinde fest verwurzelt. Seinen kommunalpolitischen Anfang fand er 1982, als er in die CDU eintrat. Sechs Jahre später wurde er Vorsitzender des Ortsverbands und 1994 dann erstmals Bürgermeister.

Auch jetzt „steht wieder jede Menge auf dem Zettel“, sagt Wichelmann. Im Vordergrund stünden der zügige Umbau des Feuerwehrgerätehauses und die Entwicklung von Neubaugebieten im Dorf. Dabei wolle er sich für Naturschutzmaßnahmen in den neuen Baugebieten einsetzen. Zudem müsse für die Feuerwehr verstärkt um Mitglieder geworben werden.

Fokus auf Nachwuchs gerichtet

Der 77-Jährige hofft, „dass ich noch einiges in der Gemeinde bewegen kann“. Trotzdem richtet er den Fokus darauf, bis zur nächsten Bürgermeisterwahl Nachwuchs an das Amt heranzuführen. Ob er schon jemanden vorgesehen hat? Nur so viel verrät Wichelmann: "Es kristallisiert sich jemand heraus."

