Die ersten Erdbeer-Pflücker kommen

Passade

Die ersten Selbstpflücker sind auf dem Erbeerfeld von Hof Moorhörn der Familie Klindt in Passade zu sehen. Es sind schon Früchte der frühen Erdbeersorten zu finden, aber die meisten sind noch nicht reif. Das wird sich im Laufe der kommenden Woche ändern, sagt Landwirt Hauke Klindt. Dann beginnt die Erdbeer-Hochsaison.

Ende April konnten schon die Erdbeeren aus den Folientunneln geerntet werden, die auf zwei Hektar der gesamten Anbaufläche stehen. Ein solcher Tunnel ermöglicht es, die Erdbeeren vier Wochen vor dem natürlichen Saisonbeginn ernten zu können. Diese Art des Anbaus entspricht laut Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein landesweit etwa sieben Prozent. "Um rechtzeitig am Markt zu sein, verfrühen alle Erdbeerbetriebe in Schleswig-Holstein einen Teil ihres Erdbeeranbaus", heißt es.

Nächte waren noch kalt

Auf den übrigen sieben Hektar wachsen Freiland-Beeren. Und diese werden jetzt langsam reif. Seien die Nächte bislang noch sehr kalt gewesen, werde es langsam wärmer, erklärt Klindt. "Die großen Mengen kommen ab Mitte nächster Woche."

Mit der Ernte und den Erntebedingungen ist der Landwirt bislang sehr zufrieden. "Das Wetter ist super. Bisher haben wir einen sehr guten Fruchtansatz, es wird genügend für alle da sein", verspricht er. Die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein rät Verbrauchern, auf regionale Produkte zurückzugreifen. Das stärke die Erzeuger in der Region und schone die Umwelt durch kurze Transportwege.

Anreise der Erntehelfer zehnmal teurer

Die rund 80 Betriebe in Schleswig-Holstein benötigen nach Angaben der Landwirtschaftskammer für die Ernte etwa 3000 Erntehelfer. Schwierigkeiten gab es in dieser Saison aufgrund eines Mangels an Arbeitskräften aus Osteuropa wegen der Corona-Krise. Dankbar ist Klindt für die Aushilfe von Einheimischen zu Beginn der Erntesaison. Corona erschwerte auch die Einreise nach Deutschland, wovon Familie Klindt ebenfalls betroffen war. Sie mussten die Aushilfskräfte vom Flughafen in Frankfurt am Main abholen und für die Anreise zehnmal mehr Geld aufwenden als üblich.

"Die Kosten übernehmen wir. Aber das wird sich am Ende auch im Preis bemerkbar machen", sagt Klindt. Aktuell sind 13 Helfer aus der Ukraine und Estland auf dem Hof Moorhörn beschäftigt. Für die bevorstehende Hochsaison werden weitere sieben anreisen.

Für Schleswig-Holstein erwartet die Landwirtschaftskammer eine Gesamtproduktion von rund 10.000 Tonnen. Gut eine Tonne Erdbeeren werden täglich auf Hof Moorhörn geerntet. Gepflückt wird hier momentan noch im Zwei-Tages-Rhythmus. Die Bewässerung erfolgt über einen unterirdischen Tropfschlauch, "für eine bedarfsgerechte Versorgung", so Klindt. Zwei Jahre tragen die Kulturen Früchte, bevor sie neu gesät werden müssen.

Spaß beim Selbstpflücken

Der Kilopreis liegt aktuell bei neun Euro. Wer sich die Mühe zum Selbstpflücken macht, zahlt nur vier Euro für ein Kilo. Am Dienstagvormittag waren schon gut 30 Leute zum Pflücken da. So auch Renate Meyer und Elfriede Lunau aus Laboe. Die beiden Nachbarinnen kommen jedes Jahr und mehrmals in der Saison. "Die Erdbeeren sind sehr lecker hier. Damit koche ich das ganze Jahr über Erdbeermarmelade für die Kinder", sagt Meyer. Mit ihren mitgebrachten Schüsseln arbeiten sie sich durch die Reihen. Ein bisschen plaudern, die Sonne genießen – so macht das Erdbeer-Pflücken Spaß.

"Es ist ein Erlebnis für die Leute", weiß Klindt. "Die Erdbeere ist die Lieblingsfrucht der Deutschen, und weil die Zeit der Erdbeere begrenzt ist, muss man zwischen Mai und August einfach viel davon essen." Und das ist nach Angaben der Landwirtschaftskammer gesund. Demnach haben 100 Gramm Erdbeeren 32 Kilokalorien, dazu einen hohen Gehalt an Folsäure, Mineralstoffen und Vitamin C. Dann verrät Klindt noch seine Lieblingsspeise mit der roten Frucht: " Erdbeeren mit Milch. Da braucht man nicht einmal Zucker, weil sie so süß sind."

