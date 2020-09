Hohenfelde

Wer durch die Siedlungen Malmsteg und Mühlenau fährt, der fühlt sich wohl. Die Ostsee ist einen Katzensprung entfernt. Kein Durchgangsverkehr. Und dennoch ist vieles nicht rechtens hinter den hohen Hecken, die den Blick auf die Häuser versperren. Wer im Internet nach Ferienwohnungen in Hohenfelde sucht, der wird in den Wochenendhausgebieten reichlich Angebote entdecken. Die Besitzer vermieten ihre kleinen Häuschen an Urlauber, was ihnen der Bebauungsplan eigentlich verbietet. Andere haben ihr Anwesen zum Wohnsitz umgebaut, sind hier auch gemeldet. Auch das ist verboten. Wochenendhaus ist Wochenendhaus und nicht dauerhaft, sondern nur in der Freizeit bewohnbar.

Lesen Sie auch:Wochenendhaus-Streit in Noer

Anzeige

Lesen Sie auch:Aufatmen in Noer

Weitere KN+ Artikel

Die Bauaufsicht fand beim Blick in die Siedlungen noch andere Verstöße. Illegale Anbauten, durch die die erlaubte Grundfläche überschritten ist. Andere Beispiele: Ein Schuppen oder ein fast geschlossener Carport kamen verbotenerweise hinzu.

Kreisverwaltung setzt zunächst auf Freiwilligkeit

Die Bauaufsicht des Kreises schrieb die Eigentümer in den ersten drei der insgesamt sieben Wochenendhausgebieten in Hohenfelde an. „Zunächst wurde ihnen die Möglichkeit gegeben, den Verstoß eigenständig zu beheben“, heißt es in einer Stellungnahme der Kreisverwaltung. Den Betroffenen wurden Fristen zugestanden. Klappt es mit der Freiwilligkeit nicht, drohen Rückbauverfügungen und Nutzungsuntersagungen. Diese werde der Kreis auch durchsetzen. Im Rahmen des Ermessens.

Ältere Menschen dürfen wohnen bleiben

Rücksicht nimmt die Verwaltung dabei auf ältere Menschen, die bereits seit den 60er- bis 80er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts dort hingezogen sind und keinen anderen Wohnsitz haben. Das geschah häufig mit Duldung der Gemeinde. Ein Umzug sei ihnen nicht mehr zuzumuten. Sie dürfen bleiben. Das gilt aber nicht für ihre Erben oder eventuelle Käufer der Gebäude. Für sie ist es wieder nur ein Wochenendhaus.

Diskussion in Hohenfelde begann vor zwei Jahren

„Vor zwei Jahren begannen die Diskussionen“, sagt Bürgermeisterin Gesa Fink. Auch angestoßen von Bürgern, die tatsächlich nur an den Wochenenden und in ihrem Urlaub ihre Häuser nutzten. Es gab Info-Veranstaltungen und viele Gespräche. Warum Hohenfelde früher so stark auf Wochenendhäuser setzte, kann in der Gemeinde niemand mehr beantworten. Warum widmet man den Bebauungsplan nicht einfach um und macht daraus offizielle Wohngebiete? Beim Dauerwohnen gelten höhere Anforderungen an die Infrastruktur wie zum Beispiel die Straßenbreite. Gesa Fink: „Das ist nicht einfach umzusetzen.“ Auch käme Hohenfelde wohl mit der Landesplanung in Konflikt, wenn zum Beispiel aus 200 Wochenend- auf einen Schlag Wohnhäuser würden.

Bauaufsicht schaut auch auf andere Problem-Siedlungen

„Leider ist die illegale Nutzung der Wochenendhäuser in Hohenfelde kein Einzelfall“, heißt es aus der Kreisverwaltung. In den Gemeinden Wisch (535 Grundstücke), Schönberg (350), Köhn (70) und Behrensdorf (38) fänden sich ähnliche Probleme. Angesichts des vorhandenen Personals müsse die Bauaufsicht dort aber Prioritäten setzen. Es werde zunächst geschaut, ob es Dauerbewohner gibt oder die Häuser an Urlauber vermietet werden. Ob dort Schwarzbauten auf den Grundstücken wie Garagen und Schuppen entstanden sind, oder die Grundfläche nicht zur Baugenehmigung passt, solche Kontrollen würden „in absehbarer Zeit nicht durchgeführt werden können“, so die Stellungnahme aus der Kreisverwaltung.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.