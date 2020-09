Hohenfelde

Im Urlaub lernte sie Hohenfelde und die Ostseeküste kennen. Kemper lebte vorher in Hamm in Nordrhein-Westfalen. Vor 15 Jahren zogen sie und ihr 73 Jahre alter Lebensgefährte ganz in den Norden. Zuvor gab es schwere Schicksalsschläge in der Familie. In Hohenfelde hatten sie das Gefühl der Geborgenheit. Ein bisschen Frieden, wie Kemper sagt.

Erst gemietet, dann gekauft

Sie mieteten sich zunächst ein Häuschen im Wochenendgebiet Hofland. Auch das hätten sie nicht gedurft. Besitzer von Wochenendhäusern dürfen sie nicht vermieten. Aber um diese Problematik wusste Kemper nichts. Dann kaufte sie vor zwölf Jahren im guten Glauben ihr jetziges Haus.

Erinnerungen an Borussia Dortmund

Kemper und ihr Partner leben auf etwa 60 Quadratmetern Wohnfläche. Eine gemütliche Wohnküche. Ein Schlafzimmer und zwei weitere, sehr kleine Zimmer. An den Wänden hängen Familienbilder. Auf einem kleinen Transparent steht „Echte Liebe Dortmund“, ein Gruß an die Borussia. „Ein bisschen Heimat muss sein“, sagt die gebürtige Nordrhein-Westfälin.

Kreis entdeckt Verstöße gegen Baurecht zunächst im Malmsteg

Sie genießen hier die Ruhe, die Nähe zum Strand, die gute Luft. Dann wurde ihr vor ein, zwei Jahren mulmig. Im Gebiet Malmsteg begann der Kreis, die Bewohner auf die Verstöße gegen das Baurecht aufmerksam zu machen. Zu große Anbauten, Vermietung am Feriengäste und Dauerwohnen. Alles das ist nicht erlaubt in Gebieten für Wochenendhäuser. Nach einer Bürgerversammlung zum Thema schaute sich Annemarie Kemper genauer ihren Grundbuchauszug an. Sie lebte ebenfalls in einem solchen Gebiet. Sie ist betroffen.

Seitdem hat sie Angst, dass sie ausziehen müssen. Sie fühlt sich hilflos. Verschärfend kommt noch die familiäre Situation dazu. Sie holte ihre Schwester nach einem schweren Autofall nach Hohenfelde nach. Die ein Jahr jüngere Frau, die körperlich eingeschränkt ist, lebt ein paar Häuser weiter.

"Das ist aber mein Zuhause."

„Wir haben das nicht gewusst“, sagt sie zu der Situation. Man habe sich beim Amt Lütjenburg an- und umgemeldet, erhalte die Wahlbenachrichtigungen mit der Post. Die Müllabfuhr entleert regelmäßig die Tonnen. Hier darf man nicht wohnen? Der Gedanke ist ihr nicht gekommen. „Vielleicht war ich auch naiv. Das ist aber mein Zuhause.“

Wenn die Behörden wirklich anordnen, dass sie hier nicht mehr wohnen dürfen, sieht es schlecht aus. „Wir wüssten nicht wohin.“ Ihr Häuschen ist mit Krediten belastet.

Hoffen auf eine Duldung

Kemper hofft auf zwei Dinge. Die Bauaufsicht des Kreises duldet Dauerwohnen in den anderen Wochenendhausgebieten, wenn es sich um langjährige Nutzer und damit ältere Menschen handelt. Ihnen sei ein Umzug nicht mehr zuzumuten, begründet der Kreis das Vorgehen. Bei Verkauf oder Erbschaft gelten aber wieder die Spielregeln für Wochenendhäuser.

Zum Zweiten bringt Kemper eine Legalisierung des Zustandes ins Gespräch. „Wir konnten auch das Ladenschlussgesetz ändern. Und das war einmal in Stein gemeißelt.“ Warum also nicht Wochenendhausgebiete umwandeln?

Dagegen sprechen die Vorgaben der Landesplanung, die den Kommunen nur einen bestimmten Zuwachs an Wohnhäusern zugesteht.

