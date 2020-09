Die Idee einer Kurtaxe für Hunde stößt in der Hohwachter Gemeindevertretung nicht überall auf Gegenliebe. „Die CDU distanziert sich ausdrücklich von dem Vorhaben“, sagte Fraktionsvorsitzende Cornelia Schwabedissen. Man sei weder an der Idee noch an der Veröffentlichung beteiligt gewesen.