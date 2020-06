Hohwacht

Das Virus habe den Start allerdings behindert, wie Daniela Haufs vom Trägerverein erklärt. Die persönlichen Gespräche mit den Eltern waren wegen der Hygienevorschriften zunächst nicht möglich.

Familien kommen aus ganz Deutschland

Zwei Drittel der Familien, die ihre Kinder zukünftig auf die Schule Baltica schicken, stammen nach Angaben von Haufs aus anderen Regionen Deutschlands. Sie würden extra für das besondere Schulkonzept nach Hohwacht und Umgebung umziehen. Eine Konkurrenz zu den örtlichen Schulen besteht aus ihrer Sicht nicht.

Einige Flüchtlinge bleiben noch vor Ort

Seit einer Woche ist der Trägerverein offizieller Mieter eines großen Teils der Immobilie, die noch im Besitz des Amtes Lütjenburg ist. Sie diente zuletzt als Unterkunft für Flüchtlinge. Einige wenige von ihnen sollen noch in Haßberg in einem der drei Gebäude bleiben, die noch in der Regie des Amtes verbleiben.

Trägerverein will 2022 das Gebäude kaufen

Die neue Schule kann in den ersten zwei Jahren noch nicht mit staatlichen Zuschüssen rechnen. Deshalb fängt der Trägerverein als Mieter an. Der Kauf der Gebäude ist für 2022 vereinbart. Die ersten Kinder schauten sich schon in ihrer zukünftigen Schule um. Daniela Haufs: „Die Kinder fühlten sich wohl.“

Zunächst wird nur ein Trakt ausgebaut

Die Schule startet zunächst in einem kleinen Trakt. Klassenräume gibt es nicht, sondern nur Funktionszimmer, in dem die Kinder in ihrem eigenen Tempo lernen. „Frei und selbstständig“, so das Konzept. Die Kinder würden dadurch aber nicht weniger lernen als auf herkömmlichen Schulen, nur anders, so Haufs. Den Unterricht in kleinen Gruppen und nicht in Klassenverbänden sieht sie als Vorteil in Corona-Zeiten.

Volks- und Raiffeisenbank folgt Spendenaufruf

Der Trägerverein freut sich über Spenden, bis die staatliche Förderung einsetzt. Zu Weihnachten startete die Gruppe einen Aufruf an Unternehmen. Die Volks- und Raiffeisenbank Ostholstein Nord/ Plön hörte den Ruf und spendete 2500 Euro. „Alle reden, dass wir etwas für die Bildung machen müssen. Also tun wir es“, sagte VR-Vorstand Lars Nissen, der auch eine Kiste mit Spielen, Spielzeug und Büchern überreichte.

