Hohwacht

Die neuen Corona-Regeln machen es möglich. Bis zu 1000 Menschen dürfen sich unter freiem Himmel versammeln – mit Abstand natürlich. Damit die Bandmitglieder auch ihre Distanz untereinander halten können, treten nur Duos oder Trios auf.

Konzerte starten wieder nach einem Jahr Zwangspause

Der Gitarrist und Sänger Hörbie Schmidt aus Bosau macht am Sonnabend, 10. Juli, den Anfang. Dave Godmann (Gesang und Gitarre) und Martin Röttger (Cajon und Schlagzeug) betreten am 21. Juli die Bühne am Ostseestrand. Der Irish-Folksänger Robbie Doyle kommt am Sonnabend, 24. Juli, nach Hohwacht. Am Dienstag, 10. August, unterhalten der Sänger und Gitarrist Kalle Reuter und Martin Röttger. Weitere Konzerte sind in Planung. Abi Wallenstein beendet am Montag, 23. August, die Konzertreihe. In welcher Besetzung hängt von den dann gültigen Corona-Regeln ab.

Auch andere Veranstaltungen der Hohwachter Bucht Touristik sind wieder möglich.

Schon am Sonnabend, 26. Juni, startet der zweite „Marsch zum Meer“. Wanderer starten um 8.08 Uhr von der Flunder aus. Zur Wahl stehen zwei Strecken über 27,5 und 55 Kilometer. Anmeldungen sind unter www.marsch-zum-meer.de noch möglich.

Ein Mitmachzirkus für Kinder macht zwischen dem 28. Juni und dem 4. Juli Station auf dem Gelände des früheren Schwimmbades. Von 10 bis 19 Uhr können Jungen und Mädchen lernen, wie man Akrobat wird.

Freiluftfrühstück am 4. Juli

Nach der Corona-Zwangspause richtet die Hohwachter Bucht Touristik am Sonntag, 4. Juli, wieder ein Freiluft-Frühstück am mehreren Standorten aus. Brötchen, Käse und Honig gibt es von 10 bis 13 Uhr. Dazu gehören das Hotel Seeschlösschen, Mien Backstuuv, der Imbiss Lipper Allerlei am Sportboothafen, die Flunder am Strand von Hohwacht und das Lütjenburger Eiszeitmuseum. Auf der Flunder gibt es auch Musik mit dem Duo „8 to the Bar“. In der Tourist-Info können dafür Strandkörbe angemietet werden.