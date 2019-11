Erst der Regen, dann das Vergnügen

Hohwacht

Immerhin: Die Musikband spielte am Freitag bis zum Schluss tapfer gegen das Wetter an, auch wenn wenige Besucher den Gang zu den Lichtinstallationen wagten. Mit dem zweiten Tag war die Hohwachter Tourismus-Chefin Grit Wenzel hingegen zufrieden. Eine Samba-Gruppe – zum Teil auf Stelzen – trommelte sich mit ihrem Rhythmus in die Herzen der Zuhörer und wurde frenetisch beklatscht. Der Clou: An ihren Kostümen sorgten Lampen für besondere Strahleffekte.

300 Scheinwerfer im Hohwachter Kurpark

Lichtkünstler Oliver Roth hatte 300 Scheinwerfer im Kurpark installiert. Zu den Lieblingsobjekten der Gäste zählte eine Installation, die grüne Pünktchen auf Menschen strahlte und den Körper zu etwas wie eine Echse verfremdete. Für Schattenspiele vor einer transparenten Leinwand waren sich selbst Erwachsene nicht zu schade.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.