Welchen Film drehte Hollywood in Laboe?

Ein ungewöhnliches Bild macht schon von Weitem neugierig: Auf dem Hafenplatz an der Südmole in Laboe parkt ein blauer Bus. Gleich daneben reihen sich Trucks mit beeindruckender Technik aneinander. Im Hafenbecken selbst ein kriegerisch wirkendes Boot, auf dem Kameratechnik an einem Schwenkkran befestigt ist. Daneben wird gerade ein Schnellboot besetzt.

Die Passagiere: bis an die Zähne bewaffnete schwarz gekleidete Gestalten. Immer mehr Passanten finden sich ein, verweilen, müssen hinter einer weiträumigen Absperrung bleiben, können nur mutmaßen.

Film-Dreh in Laboe Dieser Hollywood-Film wird in Laboe gedreht Ein Mitglied der Crew erbarmt sich der Neugierigen und flüstert: „Cinema, without remorse“. Der Film basiert auf ist dem gleichnamigen Thriller des amerikanischen Bestsellerautors Tom Clancy aus dem Jahr 1993. Worum es in dem Spionagethriller und Kriegsfilm von Stefano Sollima mit Michael B. Jordan, Jamie Bell und Jodie Turner-Smith geht? Ein CIA-Agent, der früher Navy Seal war, sinnt auf Rache, nachdem seine Freundin von einem Drogenboss aus Baltimore ermordet wird.

Wie geheim sind die Dreharbeiten ?

Der Verantwortliche vor Ort betont auf KN-online-Anfrage, er dürfe über die Dreharbeiten nichts Weiteres sagen und bittet darum, Fotos nur von hinter der Absperrung zu machen.

Bürgermeister Heiko Voß sagt auf Nachfrage: „Die Gemeinde ist nicht involviert, alle ordnungsrechtlichen Genehmigungen waren ein Selbstgänger.“

Ein wenig näher dran ist Christian Bohnemann vom Tourismusbetrieb Laboe, der die Verpflegung der Film-Crew übernommen hatte, aber auch nichts über den Film wisse.

Mit Schnellbooten für "Without remorse" im Einsatz

Anders als der Laboer Geschäftsmann Jan Nielsen, der noch näher dran ist: Er ist für die Dreharbeiten mit seinen Schnellbooten im Einsatz und hat die Crew an Bord. „Das ist eine lupenreine Hollywoodproduktion, kein Borowski-Tatort“, sagte er. Vor Ort seien allerdings nur die Stuntdoubles, verrät Nielsen.

Kinostart von "Cinema, Without remorse"

Am 17. September 2020 soll "Cinema, without remorse" in die Kinos kommen. Man darf gespannt sein, ob dann ein Stück Laboer Hafen zu erkennen sein wird.

