Elke Krohn aus Krokau, Hannelore Hank aus Wisch, Marjana und Fynn Passick sowie Dirk Lammert aus Schönberg und Jochen Lemburg aus Schlesen haben alle eines gemeinsam: Sie möchte mithelfen, dass die Pandemie eingedämmt wird und damit etwas Nützliches leisten. Mit ihnen rund ein weiteres Dutzend Frauen und Männer aller Altersgruppen, die sich schulen ließen, um ab Freitag Menschen auf das Corona-Virus zu testen.

Menschen mit Symptomen und Reiserückkehrer werden nicht getestet

Sie saßen mit zwei Metern Abstand im kleinen Saal des Ferienzentrums, hörten Sarah Meyer aufmerksam zu, die über die formellen Dokumente und Bescheinigungen sprach, die jeder Getestete ausfüllen muss und mitbekommen kann. „Wichtig: Wir testen keine Menschen mit Fieber, mit Symptomen oder Reiserückkehrer“, erklärte sie. Sie erhielten bei Thorsten Meyer Anleitung im An- und Ausziehen der Schutzkleidung. „Das richtige Ausziehen ist noch wichtiger, weil wir uns im positiv getesteten Fall infizieren könnten“, erklärte der Rettungssanitäter. Auch die Ärztin Dorothea Vagt, die mit ihren über 80 Jahren im Dauereinsatz in Testzentren ist, gab an diesem Abend ihre Erfahrungen weiter und schulte die hoch motivierten Hilfskräfte.

Das Ferienzentrum Holm in Schönberg hat mit seinen vielseitigen und flexibel dimensionierten Räumen schon vielen Zwecken gedient. Als touristische Hochburg und Veranstaltungszentrum gebaut, war es Ende der 1980er Jahre Erstaufnahme für Aussiedler, seit Corona können die kommunalen Gremien dort unter allen Maßgaben der Hygieneregeln sicher tagen und nun haben Betreiber Gerd und Anke Wilkens gemeinsam mit Tochter Sabrina Klindt ein Corona-Schnelltestzentrum aus dem Boden gestampft.

Gerd Wilkens verweist auf Erfahrung in Sachen Hygienekonzept

Auslöser, so berichtete Gerd Wilkens, sei die Anfrage der Gemeinde Schönberg gewesen. „Wir haben kurz überlegt, doch dann haben wir schnell entschieden, das zu machen“, sagte Wilkens. Viele Argumente sprachen für ihn dafür: „Wir haben die räumlichen Voraussetzungen und viel Erfahrung in Sachen Hygienekonzepte“, so Wilkens weiter. Vor allem aber sehe er die Notwendigkeit von Tests mit Blick auf die touristischen Betriebe, die Gäste und das Personal. „Wir hoffen, so die Voraussetzungen zu schaffen, auch unsere Häuser wieder öffnen zu können“, so Wilkens weiter, der gleichzeitig der Dehoga-Kreisvorsitzende ist.

Unerwartet viele freiwillige Helfer

Die Anzeige zur Personalsuche stieß auf eine unerwartet hohe Resonanz, für die Schulung erklärten sich sofort Thorsten und Sarah Meyer, selbst Rettungssanitäter beim ASB und auch Gastronomen, bereit. Denn alle haben ein Ziel: Die Voraussetzungen zu schaffen, um der Pandemie Herr zu werden. Wichtig: „Wir können jederzeit unsere Kapazität erweitern und sind auch flexibel in unseren Öffnungszeiten, je nach Bedarf. Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen“, so Wilkens.

Bürgermeister Peter Kokocinski freut sich über neues Angebot

Bürgermeister Peter Kokocinski ist hocherfreut und bedankte sich für das Engagement der Familie Wilkens. „Es fand sich in Schönberg keiner bereit, eine Teststation einzurichten“, erinnerte er. Schließlich hatte er mit dem DRK einen Vertrag geschlossen und im Sprüttenhuus ein Angebot geschaffen, das zweimal in der Woche genutzt werden konnte. „Nun haben wir mit dem Zentrum am Holm endlich mehr Kapazität“, so Kokocinski. Er appellierte an die Regierung, das Angebot kostenloser Schnelltests für Bürger von jetzt einem zu erweitern.

Öffnungszeiten für das Testzentrum am Holm: freitags, montags, mittwochs, 16 bis 19 Uhr, donnerstags, 9 bis 12 Uhr, sonnabends, 9 bis 12 Uhr.

Sprüttenhuus: dienstags, 15 bis 17 Uhr, donnerstags, 16 Uhr bis 18.30 Uhr, ab 17. April auch sonnabends, 10 bis 12 Uhr.