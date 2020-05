Ausflugsdampfer starten Pfingsten

Plön/Malente

Die beliebten Seefahrten zu Himmelfahrt fallen trotz der Corona-Lockerungen ins Wasser. Die Ausflugsschiffe der Großen-Plöner-Seerundfahrt und der Fünf-Seen-Fahrt bleiben noch bis Pfingsten an Land. Die Eutiner Seerundfahrt startet frühestens am Wochenende. Hintergrund sind die hohen Auflagen, die Boote und Crews für die Aufnahme des Betriebs erfüllen müssen.

Regeln für veränderte Abläufe und ein neuer Fahrplan

Die Geschäftsführer der Plöner Motorschifffahrt Elke Glau-Koll und Olaf Koll sind derzeit damit beschäftigt, viele Regeln für veränderte Abläufe aufzustellen und einen neuen Fahrplan zu entwickeln. Die größte Herausforderung sind die besonderen Platzverhältnisse an Bord der " Holsteinischen Schweiz".

Das Boot verfügt eigentlich über zwei große übereinanderliegende Kabinen sowie ein großes Sonnendeck. Doch: „Die Gänge sind schmal, die Treppe ist auch nicht gerade breit“, sagt Olaf Glau. Da müsse man sehen, wie die Besucher unter Wahrung der Abstandsregeln zu ihren Sitzplätzen gelangen könnten. Aus diesem Grund gelte beim Betreten des Schiffes Maskenpflicht, bis die zugewiesenen Plätze erreicht seien. Weil diese dann allerdings ziemlich weit auseinander liegen, könne die Mund-Nasen-Bedeckung dort abgenommen werden.

Nur 60 statt 220 Fahrgäste sind erlaubt

„Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen dürfen wir nur je 30 Sitzplätze pro Raum nutzen“, hat Elke Glau-Koll ausgerechnet. „Das heißt, dass wir maximal 60 statt wie bisher über 220 Fahrgäste mitnehmen können.“ Bei dieser extremen Reduzierung sei es schwierig, kostendeckend zu fahren. Erschwerend komme hinzu, dass man die kleine Bordgastronomie nicht wie bisher aus dem kleinen Kiosk heraus als Abholservice betreiben könne, sodass diese Einnahmequelle auch ausfalle. „Wir müssten Essen und Getränke an die wenigen Tische liefern“, sagt Elke Glau-Koll. Das sei aber mit einer dreiköpfigen Crew weder organisatorisch leistbar noch wirtschaftlich sinnvoll.

Im besten Fall fahre man daher vermutlich kostendeckend. „Aber das wollen wir auf jeden Fall versuchen“, kündigt Elke Glau-Koll an. „Wir starten Pfingsten mit einem stark eingeschränkten Fahrplan.“ Statt der zweistündigen großen Rundfahrt mit sechs Anlegemanövern in Plön, Ascheberg und Dersau werde man zunächst nur einstündige Fahrten ohne Unterbrechungen anbieten. Denn jeder Passagierwechsel löse eine ganze Welle notwendiger Maßnahmen aus. Die Fahrgastliste müsste aktualisiert, der alte Sitzplatz einschließlich des Tisches desinfiziert werden. Zudem müssten auch Plätze für etwaige Zusteigewillige vorgehalten werden. „Bei einer Maximalauslastung von 60 Gästen können wir uns freie Plätze aber nicht leisten“, betont Elke Glau-Koll.

Aus diesem Grund werde man Pfingstsonnabend mit einer etwas kleineren Große-Plöner-Seerundfahrt beginnen. Start und Zielpunkte seien dabei der „Heimathafen“ an der Fegetasche (10 Uhr, 13 Uhr, 16 Uhr) und die Bahnhofsbrücke am Segelzentrum (11.30 Uhr, 14.30 Uhr). Nach dem Probelauf über die Festtage wollen man dann mittwochs bis sonntags den Betrieb mit täglich vier Fahrten (Fegetasche: 11 Uhr, 14 Uhr; Segelzentrum: 12.30 Uhr, 15.30 Uhr) fortsetzen. „Das steht aber alles unter Vorbehalt der beständigen Veränderung“, betont Elke Koll-Glau. „Wir alle müssen Erfahrungen sammeln, wie wir mit dieser schwierigen Situation umgehen können.“

Fünf-Seen-Fahrt noch unentschieden

Der Inhaber der Fünf-Seen-Fahrt Hinnerk Frahm ist mit einer Prognose zum Saisonstart noch vorsichtiger. Die Ausflugsboote der Fünf-Seen-Fahrt sind wegen der vielen schmalen Durchfahrten deutlich kleiner als der Plöner Dreidecker. „Wenn wir die Abstandsregeln von 1,5 Meter einhalten, können wir in der Kabine nur noch 24 statt 80 Sitzplätze anbieten“, rechnet Frahm nach. Die Außenplätze zieht er in die Betrachtung nicht mit ein. „Wenn es plötzlich auffrischt oder gar regnet, wollen viele Fahrgäste wieder rein. Diese Plätze müssten wir also innen freihalten“, weiß Frahm.

Auch er hoffe, an Pfingsten den Betrieb aufnehmen zu können. Doch dafür müssten sämtliche Rahmenbedingungen stimmen. Aufgrund der komplexen Lage werde über Startzeiten noch nachgedacht und die Entscheidung über die Internetseiten sowie am Telefon des Unternehmens bekannt gemacht.

Das Gleiche gilt für die Eutiner Seerundfahrt. Inhaber Markus Frick ist aber zuversichtlich, dass die "Freischütz" ab Pfingsten und an den folgenden Wochenenden ihre Runden drehen werde.

