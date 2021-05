Schönberg

„Der Holzmarkt ist leer gefegt. Die heimischen Hölzer werden nach China und in die USA exportiert, Kanada hat mit Schädlingen zu tun und auch Finnland und Norwegen schlägt weniger Holz aufgrund der klimatischen Veränderungen, Russland macht ganz dicht“, berichtete Jens Lamp-Greve. Er bekomme kaum noch Ware, eine so dramatische Entwicklung habe er in 20 Jahren Selbstständigkeit noch nicht erlebt, so der Handwerkmeister.

Jens Lamp-Greve muss bei Angeboten nachverhandeln

Natürlich gebe es immer mal wieder Schwankungen bei den Materialpreisen, die die Firmen kompensieren konnten. „Aber jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als beim Kunden nachzuverhandeln“, sagte der 45-Jährige. Eine überaus missliche Situation, für die auch längst nicht alle Kunden Verständnis hätten. „Viele denken, wir werden jetzt richtig reich, doch weit gefehlt“, so Lamp-Greve. Er nennt nur ein Beispiel für die extremen Preissteigerungen, denen die Branche derzeit ausgesetzt ist: „Wir hatten Erhöhungen im Dezember, im Januar und im März. Ein Meter Dachlatte kostete im März noch 80 Cent, heute muss ich 2,70 Euro dafür bezahlen.“

Dämmstoffe und Mineralwolle sind Mangelware

Hinzu komme der Mangel an allen möglichen Materialien. „Wir bekommen keine Dämmung, keine USB-Platten, Mineralwolle ist auch schwierig, ebenso Hartschaum-Dammstoffe. Die gesamte Baubranche kommt zu Erliegen“, sagte der Schönberger. So komme es inzwischen bei ihm bekannten Firmen zu Kurzarbeit der Mitarbeiter, weil einfach kein Material da sei. „Wir haben zum Glück zuverlässige Lieferanten. Da zahlt sich für uns Lieferantentreue aus“, weiß Lamp-Greve.

Es gibt zu wenig Personal

Extrem betroffen seien vor allem sehr kleine Betriebe, die kaum Lagerkapazitäten haben und auf regelmäßige Lieferung angewiesen seien. Lamp-Greve sieht die Politik gefordert, regulierend einzugreifen. „Strafzölle oder Preisbremse“ sind Stichworte, die ihm dazu einfallen. Erschwert wird die Situation der Handwerksfirmen durch ein zweites Problem: „Es gibt kein Personal“, berichtete Lamp-Greve weiter.

Migranten fachlich schulen

Daher appelliert er an die Politiker, im Rahmen der Integration die Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern, in fachspezifische Sprachkurse zu schicken, damit sie in den Handwerksbetrieben ausgebildet werden können.

„Die Bereitschaft der Menschen ist oft genug da, aber wir brauchen Leute auf dem Bau, die die deutsche Sprache und insbesondere die Fachausdrücke beherrschen. Das ist am Ende eine Frage der Sicherheit für alle“, betonte Lamp-Greve.