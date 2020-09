Wittmoldt

Ein schönes Erlebnis ist für Jungmann, der zwischen 1976 und 1994 im Bundestag saß, die Eröffnung einer Ausbildungswerkstatt der Bundeswehr in Lütjenburg. Die hat er im Verteidigungsausschuss auf den Weg gebracht. Damals herrschte ein Mangel an Ausbildungsplätzen. Oder die Atmosphäre einer Abrüstungskonferenz in New York, die er zusammen mit Helmut Schmidt besuchte. „Wir waren auf dem Weg in eine bessere Welt und hatten sie auch für Jahre.“ Doch nun entwickle sich vieles zurück. Jungmann beklagt die wachsenden nationalen Egoismen. Sorgen und teilweise Angst bereite ihm der Rechtsradikalismus in Deutschland.

Auch mit der SPD erlebte er bessere Zeiten. 1980 holte die Partei 53 Prozent der Erststimmen in seinem Wahlkreis Plön/ Neumünster. „Das Problem ist, dass zu wenige junge Menschen zu uns finden.“ Die würden vielfach zu den Grünen gehen. Dabei seien die auch schon längst eine etablierte Partei mit einem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, der sich für die Autoindustrie stark mache. Seiner SPD hält er vor, manchmal nicht konsequent genug zu sein. Zum Beispiel die Abwrackprämie für Autos mit Verbrennungsmotor. Dabei gab es schon damals andere Technologien. „Ich verstehe es nicht, dass Menschen Angst vor neuen Dingen haben.“ Auch Merkel sei verantwortlich für die Lage der SPD. Ihre gute Politik in der Flüchtlingskrise und während der Pandemie habe die SPD an die Wand gedrückt.

Engagiert in den Flüchtlingsarbeit

Zuletzt engagierte sich Jungmann noch in der Flüchtlingsarbeit. Er kümmerte sich um einen Offizier aus der Türkei, der nach dem Putsch geflohen war. Ein Mädchen aus dem Jemen strandete in der Slowakei. Jungmann holte sie nach Deutschland.

Glückwunschkarten von Simonis und Gansel schon eingetroffen

Die Glückwunschkarten von Simonis und Gansel sind schon in Wittmoldt eingetroffen. Mit beiden Weggefährten stimmte er schon mal gegen den Kurs der Fraktion. Andere Genossen aus der Bonner Zeit haben ihren Besuch angekündigt. Und wie verlebt er seinen 80. Geburtstag? „Ich warte, was auf mich zukommt.“

