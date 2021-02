Schönberg

Seit Jahren steht das ortsbildprägende Gebäude des Hotels Stadt Kiel im alten Ortskern der Gemeinde Schönberg leer. Seit zwei Jahren kämpfen die Kulturschaffenden der Probstei um den Erhalt des Hauses als Kultur- und Begegnungszentrum. Ein Konzept hatte Vorsitzende Marlen Haase dem Bürgermeister übergeben, der seitdem Mehrheiten in der politischen Landschaft Schönbergs sucht.

Gemeinde vertagt Entscheidung über Kauf auf 11. März

Zuletzt war ein Gutachten von der Gemeinde in Auftrag gegeben, das den Sanierungsaufwand untersuchen sollte – die Ergebnisse wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten. „Das geht die Bürger an und muss in die Öffentlichkeit“, forderte die EIS-Vertreterin Kathrin Heintz in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Die Entscheidung über einen Erwerb des Gebäudes durch die Gemeinde wurde auf den 11. März 2021 vertagt.

„Das ist die letzte Chance“, sagte Marlen Haase, Vorsitzende des Kulturvereins. Mit ihrem Film zum Hotel Stadt Kiel, der auf der Homepage des Vereins zu sehen ist und die Bürger mobilisieren soll, wollen sie an die Gemeindevertreter appellieren, das Haus nicht „weiter dem Verfall“ zu überlassen. „Es ist Zeit, etwas zu tun“, fordern die Kulturschaffenden.