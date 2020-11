Am Hundestrand in Heidkate werden Hundekotbeutel zum Umweltproblem. Weil einige Hundebesitzer den Abfall ihrer Vierbeiner im Sand liegen lassen, wird er vom Meer weggespült und gelangt so in die Ostsee - obwohl reichlich Mülleimer vorhanden sind. Das hat Folgen für Tier und Umwelt.